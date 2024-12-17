BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı: Uzayda da çalışmalarımıza devam ediyoruz

İHA

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaptığı açıklamalar ile dikkat çekmeye devam ediyor...

Son olarak Samsun'daki gazilerle görüntülü konuşan Bayraktar, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TEKNOFEST'İ HEM KIBRIS HEM İSTANBUL'DA DÜZENLEYECEĞİZ"

"Uzayda da çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Sizlerin örnekliği bizlere ilham kaynaklığı oluyor. Ekibim adına bu ülkenin mühendis evladı olarak hepinize şükran ve minnet duygularımı iletiyorum. Bizler de teknoloji alanında ülkemizin bağımsızlığı için mücadelemizi sürdürüyoruz. Kızılelma'da hem de yeni platformlarımızda Bayraktar TB3'te hatta atmosferin ötesinde uzayda da çalışmalarımıza devam ediyoruz.



İnşallah bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi'nin seferberliğini üstlenen TEKNOFEST'i hem Kıbrıs hem İstanbul'da düzenleyeceğiz.

"GELİŞMİŞ DEVLETLERİN HURDA SİLAHLARI İLE SAVAŞTIK"

Selçuk Bayraktar ile görüntülü konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ise şu sözleri sarf etti: