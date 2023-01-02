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    Baykar'dan 2022'de 1,18 milyar dolarlık ihracat

    Türk savunma sanayisinin lider markası Baykar, 18 ülke ile yeni ihracat sözleşmesi imzalandığını, 2022'de 1,18 milyar dolar ihracat geliri elde edildiğini duyurdu.
    • 02.01.2023 - 16:17
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 16:33
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    Baykar'dan 2022'de 1,18 milyar dolarlık ihracat

    Türk savunma sanayisinde çığır açan Baykar teknoloji şirketi, dünyada kendinden söz ettiren sayılı şirketlerden biri haline geldi.

    Baykar'ın Twitter hesabından, şirketin 2022 ihracat rakamlarına ilişkin veriler paylaşıldı.

    2022'de 1,8 milyar dolar ihracat geliri

    AA'nın haberine göre bu kapsamda yapılan açıklamada, 18 ülke ile yeni ihracat sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

    Paylaşılan verilere göre, ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı toplamda 27, 2022 ihracat geliri ise 1,18 milyar dolar oldu. 2022 sözleşmelerindeki ihracat oranı ise yüzde 99,3 olarak gerçekleşti.

    Baykar dan 2022 de 1,18 milyar dolarlık ihracat #1

    "Sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3"

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öz sermayemizle geliştirdiğimiz milli ve özgün İHA'larımız sayesinde dünyanın en iyileri arasında yerimizi aldık. 2022'de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3. Bayraktar Kızılelma'yı da ihracat gelirlerimizle geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

    Baykar dan 2022 de 1,18 milyar dolarlık ihracat #2

    "Gururluyuz"

    Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, "20 yıldan bugüne üzerinde çalıştığımız yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava araçları platformları ile ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. 2022 yılında imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3 oldu. Gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

    Baykar dan 2022 de 1,18 milyar dolarlık ihracat #3


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