Baykar'dan çalışanlarına büyük jest İhracat rekorları kıran ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Baykar, çalışanlarına ortalama 18 maaşa denk gelen kâr payı dağıttı.

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Türkiye, savunma sanayiinin göz bebeklerinden olan insansız hava aracı teknolojisinde attığı adımlar ile tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yerli ve milli imkanlar ile üretilen insansız hava araçlarıyla adından sıkça söz ettiren Baykar, aynı zamanda alanında dünyanın en fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketi konumunda..

Ancak Baykar, bu kez çalışanlarına yaptığı büyük jestle gündemde.

Çalışanlara 18 maaş kar payı

Baykar, alınan karar doğrultusunda 6 yıldan uzun süredir şirkete emek vermiş veya 2 yılın üzerinde bir süredir birim sorumlusu olarak görev yapan çalışanlarına kâr payı dağıttı.

Bahsi geçen kâr payının yaklaşık 18 maaş civarında olduğu öğrenildi.

"Sizlerle dava arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz"

Söz konusu karar, Baykar yönetimi tarafından personele bir mektup ile bildirildi. Altında Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’ın isimlerinin bulunduğu mektupta şu ifadeler geçti: