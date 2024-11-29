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İHA

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi ile sarsıldı...

Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olarak kayda geçen depremlerde birçok canımızı kaybederken birçok ev, iş yeri ve konut da ağır hasar aldı.

Depremlerde ağır hasar alan bölgelerden biri de Adıyaman'ın Örenli Mahallesi oldu.

Yıkım sonrası hızla başlanan deprem konutları çalışmalarına ilişkin yaşanan son gelişmede, Türkiye'nin savunma sanayiindeki önemli kuruluşlarından Baykar'ın Adıyaman'da inşa ettirdiği deprem konutları öne çıktı.

349 KONUT DAHA TAMAMLANARAK HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

6 Şubat depremlerinin ardından Baykar; Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bin 12 konut inşasını tamamlayarak depremzedelere teslim etmişti.

Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde 349 konut daha tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

DEPREMZEDELERDEN TAM NOT

Evlerine yerleşen depremzedeler, konutların oldukça sağlam ve güvenilir olduğunu belirtti.

Zaman zaman olan artçı depremleri hissetmediklerini ve her zaman kendilerini güvende hissettiklerini vurgulayan depremzedeler, konutlarda emeği geçen Baykar yetkilileri başta olmak üzere herkese teşekkür ettiklerini söyledi.