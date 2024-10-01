Baykar’ın inşa ettiği deprem konutlarında yaşam başladı Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde teknoloji devi olan Baykar tarafından inşa edilen 19 blok 352 konuttan oluşan deprem konutlarında yaşam başladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce bina yerle bir olmuştu. Bölgenin yeniden ihyası ve inşası için hayırsever vatandaşlar da devlet tarafından yürütülen çalışmalara destek olmuştu.

Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde teknoloji devi Baykar da 19 bloktan oluşan 352 konutun inşası için çalışmalara başlamıştı.

Gece, gündüze ve 7 gün 24 saat süren çalışmaların neticesinde geçtiğimiz günlerde Baykar tarafından inşa edilen konutların hak sahipleri belirlenmişti.

"YENİ EVİMİZ SAYESİNDE KIŞLARI SICAK, RAHAT VE HUZURLU OLACAK"

Evinin anahtarını teslim alan Uysal Ailesi, Baykar tarafından inşa edilen konutlarda yaşamaya başlayan ilk aile oldu.

Baykar tarafından inşa edilen deprem konutunda yaşayan Erkan Uysal, “6 Şubat depreminden biz de etkilendik ve yakın çevremizdekileri de kaybettik. 6 Şubat'taki felaketi bütün dünya ve Türkiye'ye gördü. Bu depreminin altından kalkmak kolay değildi. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızla beraber bize Hatay'ımızı ayağa kaldırmaya çalıştılar ve hala da çalışıyorlar. Çok şükür şu anda ben konteynerde kalıyordum ve şu anda bize çekilişte BAYKAR konutlarında konut çıktı. Konutumuz çok güzel. Yeni evimiz sayesinde kışları sıcak, rahat ve huzurlu olacak. Herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Sıcak yuvamızda ailemizle beraber Allah’ın izniyle çok daha güzel günlerimiz olacak.” dedi.

"EVLERİN SAĞLAM OLDUĞUNA İNANIYORUZ, YAPIM AŞAMASINI BİREBİR GÖRDÜK"

Yeni mutfağında şehrinin yöresel yemeklerini yaptığını ifade eden Tuğba Uysal, “Bu konut gayet kullanışlı oluyor. 3 çocuğuma ve bize yeterli geliyor. Yeni mutfağımda yöresel yemeklerimizi rahat rahat yapıyoruz. İnşallah artık yıkım olmayacak. Evlerin sağlam olduğuna inanıyoruz çünkü yapım aşamasında birebir gördük. Güvende olduğumuzu hissediyoruz. Yeni evim hoşuma gitti. Çocuklarım için yeterli çalışma masalarını koyabildim ve çok rahat sığdık. BAYKAR grubuna bu konutu yaptığı için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)