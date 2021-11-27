Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi hayatını kaybetti

İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi 26 yaşındaki Tarık Kesekçi, geçirdiği trafik kazasında vefat etti.

İstanbul’dan Bursa’ya bir programa katılmak için yola çıkan Muratcan Kaya yönetimindeki otomobil, önündeki kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Muratcan Kaya ile birlikte Yusuf Taha Göktaş, A. Talip Tığlı ve Tarık Kesekçi hayatını kaybetti.

BAYKAR'IN UÇAK MÜHENDİSİYDİ

İHA ve SİHA’ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar’ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi'nin kaybı, tüm Baykar ailesini derinden üzdü.

HAYALLERİNİ ANLATTIĞI PAYLAŞIM

26 yaşında hayatını kaybeden Tarık Kesekçi'nin 5 sene önce sosyal medya hesabından hayallerinden bahsettiği bir paylaşımı ortaya çıktı.

Paylaşımında "İlk dava hayalimdi: Büyüyünce Erbakan olacağım" diyen Kesekçi, şu ifadeleri kullandı:

"ONUN HAYALİ İLE KOŞA KOŞA GELDİM İTÜ'YE"

"Onun hayaliyle koşa koşa geldim İTÜ'ye. Soranlara 'Erbakan'ın okulunda okuyorum' diyorum. Çünkü bu okuldaki gayemiz uçak mühendisi, makine mühendisi olma gayesi değil aksine Erbakan olma gayesidir.

İslama böyle hizmet edilir diye gösteren zat-ı muhteremin gösterdiği yoldan yürümek için buralardayız. Parası, malı, mülkü, makamı batsın.

"VATANIMIZA, MİLLETİMİZE, DİNİMİZE ERBAKN GİBİ HİZMET EDEBİLMEK DUASI İLE"

Vatanımıza, milletimize, dinimize hem Mühendis hem Lider hem de Savunan Adam olan Erbakan gibi hizmet edebilmek duası ile"







