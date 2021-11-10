Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı, haftalık değişimi sırasında yeni bayrak göndere çekildikten sonra diğer bayrak indiriliyor, böylece gönderden bayrak indirilmeden değişim gerçekleştiriliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümünde Anıtkabir her sene olduğu gibi dolup taşıyor...

Anıtkabir'in Çankaya yönündeki 28 basamaklı tören meydanına giriş merdivenlerinin ortasında dalgalanan Türk bayrağının değişimine ilişkin gelenek sürdürülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de dalgalanan bayrak, yıllardır gönderden indirilmeden değiştiriliyor.

Ata'yı ziyarete gidenler, bir yandan da Anıtkabir'in tarihine dair bilgileri araştırıyor. Atatürk'üm kabri, Aslanlı Yol, bayrak törenleri... İşte bayrağın gönderden hiç inmediği yer: Anıtkabir

ATATÜRK'ÜN EBEDİ İSTİRAHGAHI

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 750 bin metrekarelik alanda bulunuyor. Alanın 120 bin metrekaresini anıt bloğu oluştururken geri kalan kısmı Barış Parkı'ndan meydana geliyor.

Anıtkabir'de simetrik olarak yerleştirilen on kule, yapı bakımından aynı özellikleri barındırıyor. Üzeri piramit şeklinde çatılarla örtülü kulelerde Türk çadırlarında görülen tunç mızrak ucu bulunuyor. Tavanlarında Türk kilim desenlerinden alınan geometrik süslemeler, iç duvarlarında kulenin adıyla ilgili bir kompozisyon ve Atatürk'ün sözleri yer alıyor.

ASLANLI YOL'UN ÖZELLİĞİ

Ziyaretçiler Atatürk'ün mozolesine çıkmadan önce 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol'dan geçiyor. Yol, aralarında 5'er santimetre boşluk bulunan asimetrik döşenmiş taşlardan oluşuyor. Yolun asimetrik taşlarla döşenmesinin amacının ziyaretçilerin yere bakarak yürümesini ve Atatürk'ün mozolesine başları önde eğik, saygıyla çıkmalarını sağlamak olduğu belirtiliyor.

BAYRAK DİREĞİ 63 YIL SONRA DEĞİŞTİRİLDİ

Ziyaretçileri Aslanlı Yol'un sonunda 15 bin kişi kapasiteli tören meydanı karşılıyor. Zeminde 373 halı ve kilim motif süsü bulunuyor.

Anıtkabir'in Çankaya girişinde ise 33 metre 53 santim uzunluğunda bayrak direği bulunuyor. Direk 1946'da ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Nazmi Cemal tarafından hediye edildi.

Yıllar sonra ODTÜ tarafından hazırlanan, meteorolojik nedenlerle direğin yıprandığına ilişkin rapor üzerine, direk, orijinaline göre hazırlanan yeni direkle 28 Ekim 2013'te düzenlenen törenle değiştirildi.

SELÇUKLU VE OSMANLI MİMARİSİ HAKİM

Anıtkabir'de Misak-ı Milli Kulesi'nden girilen Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi de bulunuyor.

Dört ana bölümden oluşan müzenin ilk bölümünde Atatürk'ün kullandığı ve yabancı devlet adamlarınca hediye edilen eşyalar, ikinci bölümünde Çanakkale, Sakarya muharebeleri ile Büyük Taarruz'un anlatıldığı panoramalar ve galeriler son bölümünde ise Atatürk'ün kitaplarından 3 bin 123'ünün sergilendiği kısım yer alıyor.

Galeri alanında Atatürk'ün mezar odası da bulunuyor. Lahit taşının tam altına denk gelen bu odada, büyük önder Atatürk'ün mezarı yer alıyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisi tarzında sekizgen planlı olarak yapılan mezar odasına sadece Genelkurmay Başkanlığının izniyle girilebiliyor. Odanın görüntüsü, ziyaret saatlerinde kameralarla kapının önündeki ekranda gösteriliyor.

ÖZENLE KORUNUYOR

Müzedeki eserler, Anıtkabir Komutanlığınca özenle korunuyor. Son teknoloji alarm sistemlerinin yanı sıra Atatürk'ün kitaplarının, özel eşyalarının ve balmumu heykellerinin olduğu bölümlerin vitrinleri de özel olarak yaptırıldı.

Darbeye, ateşe dayanıklı vitrinlerde, sürekli nem ölçümü yapılıyor, ışıklandırma özel kablolarla sağlanıyor. Bu sayede ışığın eşyalara zarar vermesinin önüne geçiliyor. Ayrıca vitrinler özel yapısı sayesinde hava da almıyor.

Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları'nın anlatıldığı panoramada ise muharebe meydanından getirilen şarapnel parçaları da yer alıyor.