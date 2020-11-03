Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

İzmir'deki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, mahalle mahalle gezerek hasar tespit çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Enkaz altında kalanlardan güzel haberler almayı istediklerini dile getiren Kurum, Bayraklı ilçesinde irtibat ofisleri kurulduğunu, 2 bin başvurunun geldiğini aktardı.

Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmaları 2 gün içinde tamamlanacak VİDEO

2 GÜN İÇİNDE TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK

En hızlı şekilde İzmir'in yaralarını saracaklarını söyleyen Kurum, Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

Kurum, "Arama kurtarma çalışmaları 17 binada başlatılmıştı. 13 binada çalışmalar tamamlandı. 4 apartmanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, 2 binada yıkım tamamlandı. 11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var." dedi.

AYDA'NIN DURUMU İYİ

Bakan Kurum ayrıca enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.