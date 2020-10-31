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    Bayraklı'da Doğanlar Apartmanı'nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı

    Bayraklı'da Doğanlar Apartmanı'nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı

    Arama kurtarma ekipleri, Bayraklı ilçesindeki enkazda kalan anne ve 3 çocuğunu kurtarırken, diğer çocuğu çıkarma çalışmalarına devam ediyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.10.2020 - 10:15
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 16:16
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    İzmir'deki şiddetli depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı'nda yıkım yaşandı.

    Yıkımın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken; enkaz altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

    Çalışmalar sırasında umutlu bekleyişler sürerken, deprem bölgesinden bir sevindirici haber daha geldi.

    ANNE VE 4 ÇOCUĞUNA ULAŞILDI

    Çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, saat 7.00 civarında 3. kat seviyesinde ses tespit etti.

    Enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişime geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.

    Doğanlar Apartmanı enkazından anne ve 3 çocuğu çıkarıldı VİDEO

    4 KİŞİ KURTARILDI

    Enkaz altına koridor açan ekipler mahsur kalan anne ve üç çocuğunu kurtarırken, diğer çocuğun kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Bayraklı da Doğanlar Apartmanı nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı #1

    Bayraklı da Doğanlar Apartmanı nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı #2

    Bayraklı da Doğanlar Apartmanı nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı #3

    Bayraklı da Doğanlar Apartmanı nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı #4

    Bayraklı da Doğanlar Apartmanı nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı #5

    Bayraklı da Doğanlar Apartmanı nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı #6

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