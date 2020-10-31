Bayraklı'da enkazdan bir kişi sağ olarak çıkarıldı

Bayraklı'da enkazdan bir kişi sağ olarak çıkarıldı

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu bir kişi daha enkaz altından kurtarıldı.

İzmir'de, yıkımlara sebep olan depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları yaklaşık 18 saattir devam ediyor.

Zamanla yarışan ekipler, 8 binada çalışmalarını sürdürüyor.

Bayraklı'daki çalışmalardan ise iyi haberler geliyor.

BİR KİŞİ DAHA KURTULDU

Manavkuyu Mahallesi'nde enkaz altında olduğu belirlenen bir vatandaş daha sağ olarak çıkarıldı.

İzmir Bayraklı'da enkazdan bir kişi sağ olarak çıkarıldı