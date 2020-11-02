Bayraklı’daki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı

Deprem sonrası zemin katları çökünce eğilen Yılmaz Erbek Apartmanı'nda binaya sabitlenen vinçlerin geri çekilmesiyle güvenlik önlemlerinin ardından yıkım için çalışma başlatıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı, zeminindeki 3 katın çökmesi sonrası yana doğru eğildi.

1 kişinin yaşamını yitirdiği enkazdan 5 kişi sağ kurtarıldı.

3 VİNÇLE DESTEK SAĞLANDI

Ekipler binanın çökmemesi için günlerce 3 vinçle apartmana destek sağladı. Bu sırada binada kimsenin olup olmadığı da kontrol edildi.

AKŞAM SAATLERİNDE YIKIM BAŞLADI

Binada kimsenin bulunmadığı anlaşılınca saat 21.30'da yıkım için harekete geçildi. İlk olarak binaya sabitlenen vinçler, geri çekildi.

Güvenlik önlemlerinin ardından yıkım için çalışma başlatıldı.