Bayraktar AKINCI bir testi daha başarıyla tamamladı Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan’ın milli olarak geliştirdiği hava aracından atılan İHA-230 füzesi ile gerçekleştirdiği test atışında tam isabetle vurdu.

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ensonhaber.com

Savunma Sanayii'nde dışa bağımlılıktan kurtulmak adına her geçen gün yeni projeler hayata geçiriliyor.

Dünyada büyük yankı uyandıran projeleriyle gururlandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yerli ve milli savunma sanayii adımlarıyla dünyaya da örnek oluyor.

Mühimmat entegrasyonu sürüyor

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

Test atışı başarıyla tamamlandı

Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan İHA-230 Füzesi ile gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop’a yol aldı.

Tam isabetle vurdu

Bayraktar AKINCI’nın Sinop Atış Alanı’nda ateşlediği KKS/ANS güdümlü İHA-230 Füzesi, Karadeniz üzerinde uzak mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.

AKINCI TİHA'nın özellikleri

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.

İlk motor testini 1 Eylül 2019 tarihinde yapan AKINCI TİHA, testlerin de başarıyla tamamlanmasının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda ilk uçuş testini yaptı.

Burada yapılan taksi ve koşu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte TİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Sorunsuz tamamlanan tam otomatik taksi ve 15.19'daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan Bayraktar Akıncı seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla tamamladı.

Teknik özellikleri

- Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

- Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

- Seyir – Maksimum Hız: 130 – 195 Knots

- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg

- Operasyonel – Maksimum İrtifa: 40,000 feet

- Havada Kalış: 24 saat

- Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg

- Kanat Açıklığı: 20 mt.

- Faydalı Yük – ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

- Yükseklik: 1 mt.

- Faydalı Yük – Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

- İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor