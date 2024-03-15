Bayraktar AKINCI, MAM-T ve MAM-L atış testini başarıyla gerçekleştirdi Bayraktar AKINCI, son başarılı atış testleriyle dikkatleri üzerine çekti. Roketsan'ın geliştirdiği IIR (Görüntüleyici Kızılötesi) Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L ile yapılan başarılı testler, AKINCI'nın yeteneklerini bir kez daha kanıtladı.

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AA & Ensonhaber

Türkiye, insansız hava araçları (İHA) teknolojisindeki hızlı ilerleyişiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Türk savunma sanayisi, son yıllarda gösterdiği gelişme ile yerli ve milli ürünlerini üretme konusunda büyük adımlar attı.

Özellikle İHA ve SİHA teknolojilerinde elde edilen başarılar, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Son olarak Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir başarılı test atışı daha gerçekleştirdi.



"Türk havacılığının altın çağı"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Türkiye'nin en çok ihraç edilen mühimmatları olan lazer güdümlü mini akıllı mühimmatların, önemli bir eşiği daha geçerek bulut üstü vuruş kabiliyetine kavuştuğunu belirterek, "Bayraktar AKINCI'dan yapılan IIR Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadesini kullandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise başarılı testi, "Türk havacılığının altın çağı" başlığı altında sosyal medya hesabından bir video ile paylaştı.



Bayraktar AKINCI geçtiğimiz günlerde Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini de başarıyla tamamlamıştı.