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    Bayraktar AKINCI TİHA, KGK ile ilk atış testini başarıyla tamamladı

    BAYKAR, Bayraktar AKINCI TİHA Kanatlı Güdüm Kiti ile Sinop açıklarındaki ilk testin başarıyla tamamlandığını duyurdu. 340 kiloluk mühimmat, 30 kilometre uzaklıktaki hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.
    • 15.06.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 15:41
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    Bayraktar AKINCI TİHA, KGK ile ilk atış testini başarıyla tamamladı

    Türkiye'nin savunma sanayisindeki hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor.

    Son olarak Bayraktar AKINCI TİHA, mühimmat entegrasyon sürecinde önemli bir aşamayı daha geçti.

    İlk atış testi Sinop'ta yapıldı

    BAYKAR, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, Çorlu’dan KGK-SİHA-82 Kanatlı Güdüm Kiti mühimmatı ile havalanan Bayraktar AKINCI’nın, Sinop açıklarında belirlenen hedefin ilk atış testinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

    340 kiloluk mühimmat, 30 km uzaktaki hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

    "30 km uzakta bulunan hedefi yüksek hassasiyetle vurdu"

    İHA'nın aktardığına göre BAYKAR Teknoloji internet sayfasında yapılan açıklamada, “KGK-SİHA-82 (Kanatlı Güdüm Kiti) mühimmatı ile havalanan Bayraktar AKINCI, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. AKINCI’nın üzerindeki elektro-optik kamera ve yerde bulunan telemetri antenleri, 340 kg. ağırlığındaki mühimmatın 30 km uzakta bulunan hedefi yüksek hassasiyetle vurduğunu teyit etti.” denildi.

    Bayraktar AKINCI TİHA, KGK ile ilk atış testini başarıyla tamamladı ViDEO

    Bayraktar AKINCI TİHA, KGK ile ilk atış testini başarıyla tamamladı #1

    Bayraktar AKINCI TİHA, KGK ile ilk atış testini başarıyla tamamladı #2

    Bayraktar AKINCI TİHA, KGK ile ilk atış testini başarıyla tamamladı #3


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