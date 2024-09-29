DHA
Adanalılar Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için gün sayıyor.
2-6 Ekim tarihleri aarsında düzenlecek festivale, Adana ilk kez ev sahipliği yapacak.
Festival heyecanı günler öncesinden kendini gösterirken, Adana'da festivalin simgesi haline gelen Bayraktar Akıncı TİHA selamlama turu yaptı.
TİHA SELAMLAMA TURU GERÇEKLEŞTİRDİ
Mersin Susanoğlu Sahili’nden kalkan Bayraktar Akıncı TİHA, Sabancı Merkez Camisi üzerinde tur attı.
ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI
Kent semalarında vatandaşları selamlayan Bayraktar Akıncı TİHA daha sonra festivalin gerçekleştirileceği Adana Şakirpaşa Havalimanı’na iniş yaptı.
Festivalde, yerli ve milli teknoloji projelerinin tanıtılmasının yanı sıra çeşitli yarışmalar, gösteriler ve etkinlikler yapılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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