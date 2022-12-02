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    Bayraktar AKINCI, TOLUN ile başarılı bir atış gerçekleştirdi

    Bayraktar AKINCI, TOLUN ile başarılı bir atış gerçekleştirdi

    Milli TİHA Bayraktar AKINCI, ilk kez bir İHA’dan atılan TOLUN Minyatür Bomba ile gerçekleştirdiği test atışında hedefini tam isabetle vurdu.
    • 02.12.2022 - 19:19
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    Türk savunma sanayisi, gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor.

    'Dosta güven düşmana korku' veren savunma sanayi, diğer ülkelerin de dikkatini çekiyor.

    Gücüne güç katmaya devam eden yerli savunma sanayi, bir başarıya daha imza attı.

    Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

    Test atışı başarıyla tamamlandı

    Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Minyatür Bomba ile bugün gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.

    Bayraktar AKINCI, TOLUN ile başarılı bir atış gerçekleştirdi

    30 kilometredeki hedefini tam isabetle vurdu

    Tekirdağ, Çorlu Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden gövde altında taşıdığı 4 adet Minyatür Bomba ile havalanan Bayraktar AKINCI, Konya, Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’ne atış testi icra etmek üzere yol aldı.

    Burada Bayraktar AKINCI TİHA’dan başarıyla ateşlenen yerli ve milli mühimmat TOLUN Minyatür Bomba, GPS/INS güdümü sayesinde 26 bin feet irtifadan, 30 kilometredeki hedefini tam isabetle vurdu.

    TOLUN böylece ilk defa bir insansız hava aracı platformunda test edildi.

    Bayraktar AKINCI, TOLUN ile başarılı bir atış gerçekleştirdi #1

    18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi

    Açıklamada verilen bilgilere göre, Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75’ini ihracattan elde etti.

    2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi.

    AA'nın haberine göre; Baykar’ın 2022’de imzaladığı sözleşmelerin yüzde 98’ini ihracat anlaşmaları oluşturdu.

    2022 yılı itibarıyla Bayraktar, TB2 SİHA’lar için 25 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.

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