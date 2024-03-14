Bayraktar AKINCI'dan bir başarı daha! İHA-122 Süpersonik Füze ile hedefi tam isabetle vurdu Bayraktar AKINCI TİHA, Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan İHA-122 Süpersonik Füzesi ile başarılı bir test atışı yaptı..

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ensonhaber.com

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiide attığı en önemli adımlardan biri olan Bayraktar AKINCI TİHA, göğüsleri kabartmaya devam ediyor..

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), başarılı bir teste daha imza attı.

Süpersonik füzeyle hedefi vurdu

IHA- 122 Süpersonik Füze atış testini başarılı bir şekilde gerçekleştiren AKINCI TİHA, hedefi tam isabetle vurdu.

Selçuk Bayraktar paylaştı

Füze testinin gerçekleştiği anın görüntülerini ise Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

AKINCI TİHA'nın tüm özeliikleri

-40,000 Feet Uçuş İrtifası

-24 Saat Havada Kalış Süresi

-Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

-Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

-Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

-GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

-Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

-Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots

-Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet

-Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg

-Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

-Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

-Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

-Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

-Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

-Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

-Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

-Haberleşme Menzili LOS & BLOS

-Faydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

-Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler &

-Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

-İtki Tipi 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

-Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)

-Maksimum Kalkış Ağırlığı 5,500 kg

-Havada Kalış 24 saat

-Kanat Açıklığı 20 mt.

-Yükseklik 4.1 mt.

-Uzunluk 12.2 mt.

AKINCI TİHA'nın kullanabileceği mühimmatlar

- MAM L/C/T

- Cirit

- Nüfuz Edici Bomba

- L-UMTAS

- Bozok

- Gökdoğan

- Bozdoğan

- SOM-A seyir füzesi

- Hassas Güdüm Kiti

- Lazer Güdüm Kiti

- Mark 81/82/83

- Kanatlı Güdüm Kiti Mark 82

İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.