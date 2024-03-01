Bayraktar AKINCI’ya ÇAKIR füzesi entegre edildi: İlk atış başarıyla tamamlandı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın Roketsan'ın geliştirdiği yerli ve Milli Seyir Füzesi ÇAKIR'a entegre edilen arayıcı başlık ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye, yerlilik ve millilik parolasıyla yaptığı hamlelerle savunma sanayiinde en üst lige çıktı.

Öyle ki geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçağı KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı.

İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN, büyük takdir topladı.

KAAN'ın ardından göklerdeki hakimiyetimizde etkin bir caydırı güç olan AKINCI TİHA ve Milli Seyir Füzesi ÇAKIR ile ilgili sevindiren bir gelişme daha yaşandı.

ÇAKIR entegre edildi: Hedefler başarıyla vuruldu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın Milli Seyir Füzesi ÇAKIR’a entegre edilen arayıcı başlık ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden dün ÇAKIR füzesi ile havalanan Bayraktar AKINCI TİHA, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop’a yol aldı.

Bayraktar AKINCI’nın Sinop Atış Alanı’nda 100 kilometre uzaktan ateşlediği ÇAKIR Seyir Füzesi, Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.

Caydırıcı gücü artırdı

Atış testinde 800 km/s sürate ulaşan ÇAKIR'ın hedefini vurduğu anlar büyük heyecanla takip edildi.

Öte yandan milli jet motoruna sahip olan ÇAKIR Seyir Füzesi ile Bayraktar AKINCI TİHA, kilometrelerce mesafedeki stratejik kara ve deniz hedeflerine karşı yüksek etki gösterebilecek.

Kullandığı mühimmatlar nitelik kazanarak çeşitlenen Bayraktar AKINCI TİHA, stratejik seviyede caydırıcılığını artırmış oldu.

2021 yılında envantere girdi

İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar AKINCI TİHA, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi.

Yakın dönemde 2X450 HP gücündeki Bayraktar AKINCI A ve 2X750 HP gücündeki Bayraktar AKINCI B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı.

Azerbaycan envanterine giren Bayraktar AKINCI TİHA'nın 9 Şubat'ta gerçekleştirdiği ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte izledi.

Tüm dünyanın ilgisini çekiyor

Suudi Arabistan Krallığı ile geçen yıl yapılan ihracat ve iş birliği anlaşması, Cumhuriyet tarihinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin tek seferde yaptığı en büyük ihracat anlaşması oldu.

22 Şubat'ta icra edilen test kapsamında Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etti.

40 bin saatlik uçuşunu tamamladı: 3 ülkeyi uçarak geçti

Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

45 bin 118 feet ile milli havacılık irtifa rekoruna sahip olan Bayraktar AKINCI, 2023 yılında 3 ülkeyi uçarak geçmek suretiyle Bakü'ye gitti. Bu uçuş için Tekirdağ-Çorlu'dan havalanan TİHA, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ı bir uçtan bir uca katetti. Ayrıca, 2022 yılında Efes Tatbikatı kapsamında Batman'dan kalkarak İzmir'deki hedefleri başarıyla vurmuştu.

Milli Seyir Füzesi ÇAKIR'ın özellikleri

Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi ÇAKIR, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor.

150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan ÇAKIR'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

Yüksek imha kabiliyeti sunuyor

Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip ÇAKIR, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor.

ÇAKIR, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor.

Gelişmiş ara safha ve terminal güdüm sistemleri ile ÇAKIR, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor.

Sürü konseptiyle görev yapıyor

Ağ tabanlı veri-bağı sayesinde hedefe ilerleyebilen roket, kullanıcı seçimine bağlı olarak, hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor.

ÇAKIR'ın en dikkat çeken özelliklerinin başında ise platformda çoklu taşımaya imkan veren tasarımı ve sürü konseptinde görev yapabilme yeteneği geliyor.

Çok sayıda mühimmatla koordineli taarruz imkanı veren sürü konsepti ile düşmanın savunma sistemlerinin aşılması kolaylaşırken, bir ya da birden fazla hedefte yüksek etkinlik sağlanıyor.

Radar soğurucu özellikli özgün gövde tasarımı sayesinde ÇAKIR, yüksek beka kabiliyeti sunuyor.

Deniz üzerinde su sathına çok yakın uçuş, kara üzerinde ise arazi maskeleme kabiliyetlerine ek olarak radar soğurucu gövde yapısı ile düşman hava savunma sistemlerince tespit edilebilirliğini en az seviyeye indiriyor.