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Haber Merkezi

Türkiye'nin yerli hava aracı üreticisi Baykar'ın öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma tam 2 yıl önce ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

2 YIL ÖNCEKİ İLK UÇUŞ

Kısa sürede büyük ilerleme kaydeden Bayraktar Kızılelma savunma sanayiinde Türkiye'ye önemli güç çarpanı olarak katkı sağlayacak.

Milli teknoloji hamleleriyle göğsümüzü kabartan BAYKAR, resmi sosyal medyasından yaptığı görüntüleri, "Bayraktar Kızılelma tam iki yıl evvel ufka kanat açtı." ifadeleriyle paylaştı.

SELÇUK BAYRAKTAR ANLATTI

Görüntülerde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın değerlendirmeleri ve Kızılelma'nın ilk uçuşundan bu yana yaşadığı gelişmelerden kesitler yer aldı.