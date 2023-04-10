Bayraktar Kızılelma ve TCG Anadolu göreve hazır! Savunma sanayisini arşa çıkarak olan ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmeye hazırlanan milli TCG Anadolu ve Bayraktar Kızılelma yan yana...

ensonhaber.com

Türkiye, yerli ve milli üretimleri ile her geçen gün savunma sanayisine daha da güç katıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu ve Bayraktar Kızılelma'nın göğüs kabartan fotoğraflarını paylaştı.

O paylaşıma,"TCG ANADOLU hazır! Deniz Kuvvetlerimiz hazır!" notu düşüldü.

Sosyal medyada envanterin yeni iki üyesini paylaşan kullanıcılar, "Çok yakıştılar" şeklinde yorum yaptı.

TCG Anadolu

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi unvanını taşıyor.

Proje, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları üzerine 2015 yılında yapılmaya başlandı.

2019’un Mayıs ayında denize indirilen gemi, Haziran 2022’de deniz kabul testlerine başladı.

TCG Anadolu, üzerine iniş kalkış yapacak SİHA’larla dünyanın ilk SİHA gemisi olacak.

TCG Anadolu Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de en az 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti, ana üs desteği gerekmeksizin kendi lojistik desteği ile kriz bölgelerine sevk edebilecek kapasitede.

Bayraktar Kızılelma

Bir diğer yanda da, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava aracı Bayraktar Kızılelma heyecanı yaşanıyor.

Bayraktar Kızılelma, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı unvanını taşıyor.

TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.

Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.