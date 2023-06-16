Bayraktar Kızılelma Yüksek İrtifa Sistem Testini başarı ile tamamladı Baykar’ın öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla geçti.

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Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava aracı Bayraktar Kızılelma, Türkiye'ye gurur vermeye devam ediyor.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava aracı Bayraktar Kızılelma, Türkiye'ye gurur vermeye devam ediyor.

Sabırsızlıkla beklenen Kızılelma'nın test uçuşları sürüyor.

Yüksek İrtifa Sistem Testini başarı ile tamamladı

Geliştirme testleri devam eden Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla tamamladı.

15 Haziran Perşembe Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar Kızılelma, 31.000 feet irtifanın üstünde gerçekleştirilen testte önemli bir aşamayı daha tamamladı.

Havacılık tarihinde ilke imza attı

Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı’nın ilk kez 24 Nisan 2023’te Çorlu’da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023’te ise yeni bir ilke imza attı.

İstanbul semalarında nefes kesen insansız savaş uçağı Kızılelma ile taarruz insansız hava aracı Akıncı aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti.

Halka açık ilk uçuş

Atatürk Havalimanı’nda 27 Nisan – 1 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te bu önemli uçuşun yanı sıra başka ilkler de yaşandı.

Bayraktar Kızılelma yine bir ilki gerçekleştirerek halka açık bir hava gösterisinde, insanlı jet uçağı SoloTürk ile defalarca yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. TEKNOFEST 2023 boyunca her gün Bayraktar AKINCI ve SOLOTÜRK ile yakın kol uçuşları icra eden Bayraktar Kızılelma’nın bu uçuşları büyük beğeni topladı.

Geleceğin hava muhaberesi

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Solo Türk ve Türk Yıldızları ile kol uçuşu icra ederek dünyada bir ilki gerçekleştirerek geleceğin hava muharebesinden bir kesit ortaya kondu.

Seri üretimi 2024'te başlıyor

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızılelma’nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor.

Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

Rekor sürede uçtu

Baykar’ın %100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021’de başladı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu’da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikal etti.

Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Nisan ayı boyunca Uçuş Test Kampanyası kapsamında planlanan uçuş ve sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı.

Akıllı filo otonomisiyle görev yapacak

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, hava-yer görevleriyle beraber yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan’ın korunmasında stratejik görevler yapacak.

8.5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar Kızılelma, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.