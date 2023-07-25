Bayraktar TB2, IIR güdümlü MAM-L ile donatıldı Bayraktar TB2 SİHA, ROKETSAN tarafından geliştirilen IIR güdümlü MAM-L mühimmatı ile donatıldı. Böylece TB2, hava üstünlüğünü ve operasyonel etkinliğini daha da artırdı.

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ensonhaber.com

Hava üstünlüğünü ve operasyonel kabiliyetini sahada kanıtlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) şimdiye kadar onlarca ülkeye ihraç edildi.

Birçok ülke de tedarik için sıraya girdi.

Şimdi ise Bayraktar TB2 SİHA, ROKETSAN tarafından geliştirilen IIR güdümlü MAM-L mühimmatı ile donatıldı.

Böylece TB2, hava üstünlüğünü ve operasyonel etkinliğini daha da artırdı.

"Bayraktar TB2 SİHA'nın kanatları altında uçuşa hazır"

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Roketsan'ın geliştirdiği IIR güdümlü MAM-L, Bayraktar TB2 SİHA'nın kanatları altında uçuşa hazır!

Paylaşımda, TB2 ve MAM-L mühimmatının görüntülerine de yer verildi.

MAM-L IIR ve MAM-T IIR

Roketsan, sahada başarısını kanıtlayan MAM ürün ailesini yeni özellikler ile geliştirmeye devam ediyor.

MAM-L ve MAM-T, artık operasyonel SİHA konseptine uygun olarak görev yapabilecek IIR başlık ve RF veribağı ile artırılmış menzilleri sayesinde kritik hedeflere yönelik düşük maliyetli bir çözüm sunacak.

Operatör tarafından yönetilebilecek

Entegre edilen 2 yönlü RF Veribağı ile "man-in-the-loop" çalışma prensibine sahip olan MAM-L ve MAM-T, operatör tarafından uçuş boyunca mühimmat arayıcı görüntüsü üzerinden yönetilebilecek.

İki ürün de yeni özellikleri ile atış öncesi/sonrası kilitleme, uçuş esnasında havada hedef güncelleme, hedef/çevresel koşullara göre mühimmat yörüngesi seçebilme, bulut, yağmur gibi tüm çevre koşullarına rağmen aktif kullanılabilme gibi rakiplerinden daha üstün yeteneklere sahip olacak.

Menzili daha da artırılabilecek

MAM-L, lazer işaretleyici başlığı ile 15 kilometre menzile ulaşırken, IIR başlık ile 25+ kilometre menzile; MAM-T ise SİHA'lar 30+kilometre menzile ulaşırken yeni başlığı ile 50+ kilometre menzile kadar etkili vuruş yapabilecek.

Ayrıca, MAM-T'nin menzili daha hızlı hava araçları ile kullanılmaya yönelik olarak açılır kanat eklentisi sayesinde daha da artırılabilecek.

2024'te envantere girecek

Öte yandan, MAM-T IIR mühimmatının yeteneklerinin daha da çeşitlendirilmesi kapsamında 2024 yılı içerisinde DUAL SEEKER (IIR+TV özellikli Arayıcı Başlık) ile ilk uçuşlu testlerin başlatılması hedefleniyor.

Mevcut MAM altyapısı ile hızlı şekilde SİHA entegrasyonları devam eden MAM-L IIR ve MAM-T IIR'nin 2024'te envantere girmesi hedefleniyor.