Bayraktar TB2, Kütahya üzerinde ay-yıldız çizdi

İnsansız hava aracı, taarruz emrinin verildiği Altıntaş üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyor.

Yurt genelinde 30 Ağustos dolayısıyla çeşitli programlar düzenlenirken, askeri geçitler yapıldı.

Tören ve etkinliklerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Bayraktar TB2 de uçuş gerçekleştirdi.

TB2'den anlamlı uçuş

Özel günlerde yaptığı uçuşlarla dikkat çeken TB2, bu kez Kütahya üzerinde görüntülendi.

AA'nın haberine göre, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Ordusu'nun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde, 30 Ağustos sabahında şimdi belde olan Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini vermişti.

Altıntaş'ta ay-yıldız çizdi

Bayraktar TB2 de Atatürk'ün saldırı emrini verdiği Altıntaş üzerinde Türk bayrağının ayrılmaz iki parçası olan ay ve yıldızı çizdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracının bu anlamlı uçuşu, radar görüntülerine yansıdı.

Zafere giden yol

Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Ağustos'ta başlayan Meydan Muharebesi'nde Dumlupınar'da Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etmesiyle zafere ulaşıldı.

Kızıltaş deresi bölgesinde açık kalan alandan bazı Yunan birlikleri, General Trikopis, General Diyenis ve birçok Yunan komutanı kaçtı.