Bayraktar TB2 Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girdi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ilk Bayraktar TB2 teslim edildi.

Türkiye'nin yerli ve milli üretimi SİHA'ları dünyanın ilgisini çöekerken milli kurumların envanterine de ekleniyor.

Bu kapsamda Türkiye kıyılarını artık milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 gözetleyecek.

AA'nın haberine göre TB2, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine ilk kez girdi.

Kıyılar ona emanet

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 İHA’mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik. Böylece TB2’ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu." ifadelerine yer verdi.