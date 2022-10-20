Petrol
93.78
1.48%
Euro
18.2154
0.23%
Dolar
18.5934
-0.01%
Altın
976.43
0.42%
Borsa
3922
1.06%
Bitcoin
361.124
-0.17%
BTXN Coin
9.33
0.53%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Bayraktar TB2 Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girdi

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ilk Bayraktar TB2 teslim edildi.
    • 20.10.2022 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayraktar TB2 Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girdi

    Türkiye'nin yerli ve milli üretimi SİHA'ları dünyanın ilgisini çöekerken milli kurumların envanterine de ekleniyor.

    Bu kapsamda Türkiye kıyılarını artık milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 gözetleyecek.

    AA'nın haberine göre TB2, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine ilk kez girdi.

    Kıyılar ona emanet

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 İHA’mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik. Böylece TB2’ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu." ifadelerine yer verdi.

    Bayraktar TB2 Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girdi #1


    Amasya'daki otobüs kazasında can veren bekçi yarın defnedilecek
    3. Sayfa

    Amasya'daki otobüs kazasında can veren bekçi yarın defnedilecek

    Denizli'de hemşire, kaza yapan turist çiftin köpeğinin bakımını üstlendi
    3. Sayfa

    Denizli'de hemşire, kaza yapan turist çiftin köpeğinin bakımını üstlendi

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir