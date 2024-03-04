Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların Arnavutluk ordusunun envanterine girdiğini belirterek, "Bayraktar TB2'ler bugün Arnavutluk semalarında ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.

AA

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinin ürünleri, yurt dışında ilgi görmeye devam ediyor.

2022 yılında Arnavutluk ile Bayraktar TB2 SİHA alımına ilişkin sözleşme imzalanmıştı.

İmzaların ardından hızlıca harekete geçildi ve Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların Arnavutluk ordusunun envanterine girdiğini belirten bir paylaşım yaptı.

Arnavutluk envantere aldı: Haluk Bayraktar duyurdu

Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, bugünün tarihi bir gün olduğunu, Arnavutluk'taki ilk NATO Taktik Hava Üssü'nün açıldığını aktardı.

Kuçova Hava Üssü'nün açılışının, Balkanlar ve Avrupa'nın güvenliği için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu törenle birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi. Böylece Arnavutluk ordusu envanterine ilk kez NATO standartlarında bir hava aracı katılmış oldu. Saygıdeğer Başbakan Edi Rama'nın vizyoner liderliği ve değerli Savunma Bakanı Niko Peleshi'nin güçlü iş birliği ile Bayraktar TB2'ler, bugün Arnavutluk semalarında ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi."

"Arnavutluk'un ve kardeş Balkan coğrafyasının güvenliğine katkımızın önemli bir göstergesi"

Haluk Bayraktar, "Bayraktar TB2 SİHA'larımızın bu stratejik noktada görev alması, Arnavutluk'un ve kardeş Balkan coğrafyasının güvenliğine katkımızın önemli bir göstergesi." ifadesini kullanarak, Baykar olarak yenilikçi teknolojileriyle, bölgesel ve küresel güvenliğe katkıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Öte yandan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi de envantere giren Bayraktar TB2'lerin görüntülerini içeren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)