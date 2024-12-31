Bayraktar TB2’nin yeni durağı Kenya: 6 adet satıldı

Haber Merkezi

Türkiye'nin yerli ve milli üretimi SİHA'ları, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Türk savunma sanayiinin yıllar boyu süren çalışmaları sonucu üretilen SİHA'lar, Türk ordusunun gücüne güç katmayı sürdürüyor.

AFRİKA ÜLKELERİ SIRAYA GİRDİ

Türk ordusunun gücünü artıran SİHA'lara sahip olmak isteyen ülkeler, Türkiye'nin kapısını çalmaya başladı.

Bunların başında ise Afrika ülkeleri geliyor.

KENYA 6 ADET SATIN ALDI

Kenya Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Türkiye’den 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) teslim aldı.

Ağustos ayında tamamlanan özel operatör eğitimlerinin ardından, bu İHA’lar Kenya’nın askeri operasyonlarında kullanılmaya başlanacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE KRİTİK ROL ÜSTLENECEK

Bayraktar TB2’nin satın alınması, Kenya’nın artan güvenlik tehditleri karşısında askeri yeteneklerini modernize etmeyi hedefleyen geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası.

Özellikle Eş-Şebab terör örgütüne karşı operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılacak İHA’ların, sınır ötesi ve sınır içindeki militan tehditlere yönelik istihbarat toplama ve hedef odaklı operasyonlarda önemli bir rol üstleneceği öngörülüyor.

34 ÜLKE İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, dünyanın en fazla ülkeye satılan SİHA’sı olarak Türkiye’nin bu alandaki bayrak taşıyıcısı haline geldi.

İlk ihracat başarısını 2018 yılında Katar’da yakalayan Bayraktar TB2 için bugüne kadar 34 ülke ile sözleşme imzalandı.

Dünyanın birçok farklı bölgesinde karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapan Bayraktar TB2, NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin envanterine girdi.

1 MİLYON SAATİ DEVİRDİ

Bayraktar TB2 SİHA, böylece envantere girdiği 2014’ten bu yana geçen 10 yıllık süreçte gökyüzünde 1 milyon saati aşan ilk milli hava aracı oldu.

Dünyanın en büyük SİHA şirketi olarak ABD, İsrail ve Çinli rakiplerini geride bırakan Baykar, elde ettiği ihracat başarısı sayesinde Türkiye'yi dünya SİHA pazarının yüzde 65’ine sahip bir konuma taşıdı.

Bu başarıda önemli bir rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA’lar, 1 milyon saatlik uçuş süresi boyunca gökyüzünde yaklaşık 150 milyon kilometre mesafe katetti.

Milli SİHA’lar gökyüzündeki bu uzun yolculuk sırasında 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini 3 bin 742 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafeye ulaştı.

TÜRKİYE'Yİ LİDERLİĞE TAŞIDI

Bayraktar TB2’nin Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerindeki başarısıyla birlikte Türkiye, küresel SİHA pazarında lider konuma geldi.

Türkiye, 2021 itibarıyla SİHA ihracatında dünyanın en büyük tedarikçisi oldu.

"KENDİ SINIFININ EN İYİSİ"

Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’lar, rekor düzeyde yüzde 93'lük yerli sanayi katılımıyla Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde üretiliyor.

Teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde "kendi sınıfında dünyanın en iyisi" olarak gösterilen Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine girdi.

2015’te silahlandırılan İHA, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede etkin olarak görev alıyor.

31 Mayıs 2024'te Bayraktar TB2, sarmal bir yörünge izleyip ve kendi ekseni etrafında tam tur dönerek icra ettiği otonom fıçı tonosu manevrası ile dünya havacılık tarihine bir kez daha adını yazdırdı.

Bayraktar TB2 SİHA, savaş uçaklarının en önemli kaçış manevralarından biri olan otonom fıçı tonosunu 3 kez başarıyla tamamladı. Dünya üzerinde bu manevrayı başarıyla yapabilen ilk ve tek SİHA olan Bayraktar TB2, otonomi ve aerodinamik kabiliyetlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu gösterdi.

REKORTMEN SİHA

Milli SİHA’lar Avrupa’dan Afrika’ya kadar dünyanın birçok farklı bölgesinde karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor.

Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 1 milyon saati aşan uçuşla birlikte ulaşılması zor bir rekorla Türk havacılık tarihine geçti.

Milli SİHA en uzun süre başarıyla Türkiye’ye hizmet eden hava aracı ünvanını da elinde bulunduruyor.