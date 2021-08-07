Bayraktar TB3, ABD medyasının gündeminde

Türkiye'nin insansız hava araçları dünyada birçok yerde konuşulurken bu defa ABD basının ilgisini çekti. Bir savunma haberleri sitesi, TB3'ün, Türkiye'yi caydırıcı güç yapmaya başladığını yazdı.

Libya, Karabağ, Suriye ve Kuzey Irak gibi bölgelerde, Türkiye'nin elini güçlendiren yerli ve milli üretim teknolojileri, dünya kamuoyunda ses getirmeye devam ediyor.

Bu kez ABD'nin önde gelen savunma haberleri sitesi "defense news", TB3'ün Türkiye'yi caydırı bir güç haline getirmeye başladığını belirtti.

Haberin başlığında Türkiye'nin denizde savaş uçağı filosu oluşturduğu vurgusu yaparak, gün geçtikçe daha güçlü bir hale geldiğini yazdı.