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- Bayraktar TB3, ABD medyasının gündeminde
Bayraktar TB3, ABD medyasının gündeminde
- Haber Merkezi
- 07.08.2021 - 02:03
- Güncelleme : 07.08.2021 - 02:20
Libya, Karabağ, Suriye ve Kuzey Irak gibi bölgelerde, Türkiye'nin elini güçlendiren yerli ve milli üretim teknolojileri, dünya kamuoyunda ses getirmeye devam ediyor.
Bu kez ABD'nin önde gelen savunma haberleri sitesi "defense news", TB3'ün Türkiye'yi caydırı bir güç haline getirmeye başladığını belirtti.
Haberin başlığında Türkiye'nin denizde savaş uçağı filosu oluşturduğu vurgusu yaparak, gün geçtikçe daha güçlü bir hale geldiğini yazdı.
2022'DE GÖKYÜZÜNDE
TB3'lerin Türkiye'nin önemli savaş gemisi projelerinden olan TCG Anadolu ile birlikte görev yapacağı da haberde yer alan önemli başlıklardan biri oldu.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın "TB3 bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracak" sözüne de vurgu yapan haber sitesi, TB3'ün 2022'de gökyüzüyle buluşacağını belirtti.
Haberin detayında TB3'lerin kanatlarının katlanabileceği ve gemide 30 ila 50 SİHA'nın konuşlanabileceği, bin 450 kilogram ağırlığa araçların ve maksimum uçuş süresinin 24 saat olacağı yazıldı.