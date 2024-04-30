Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ni bir kez daha başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3'ün toplam uçuş süresi 314 saate ulaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye, savunma sanayiinin göz bebeklerinden olan insansız hava aracı teknolojisinde attığı adımlar ile tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı başarılı testlerini sürdürüyor.

Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, Bayraktar TB3'ün yüksek irtifa sistem tanımlama ve performans uçuş testini başarıyla tamamladığı ve toplam uçuş süresinin 314 saate ulaştığı ifade edildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün bu başarısını, "Türk havacılığının altın çağı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

TB3, kısa pistli gemilerden kalkış-iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk SİHA

Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk SİHA olacak.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki İHA'lar açısından da önemli bir yenilik olacak.