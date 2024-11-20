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Özel Haber

Türkiye, havacılık alannda başarılarına başarı katmaya devam ediyor.

Savunma sanayii alanında atılan her adım dünya sahnesinde geniş bir yankı bulurken Türkiye bu defa havacılık tarihinde bir ilke imza attı.

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, bir gemiden başarıyla iniş yapıp kalkış gerçekleştiren ilk insansız hava aracı oldu.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Anadolu gemisinden başarıyla iniş yapıp kalkış gerçekleştiren Bayraktar TB3, yabancı basında büyük övgülerle manşetlere taşındı.

ABD'Lİ GAZETE BAYRAKTAR TB3'E HAYRAN KALDI

ABD merkezli savunma sanayii gazetesi The War Zone, Türkiye'nin yeni başarısından övgüyle bahsetti.

TB3'ün geliştirilme aşamasında da başarılı uçuşlar gösterdiğini yazan gazete, yeni testler sonucu yerli ve milli İHA'nın daha spesifik ve özerk hale geldiğinin altını çizerek, Türkiye'nin hedeflerinin sadece TB3 ile sınırlı olmadığını belirterek, savunma sanayii tarihine geçen birçok atılımı da haberine ekledi.

Gazete, havacılık tarihinde bir ilk olan Bayraktar TB3 için şu cümleyi kullandı:

TCG Anadolu gemisinden iniş ve kalkış yapan TB3, Türkiye'yi, şu anda hiçbir başka ülkede bulunmayan operasyonel insansız deniz havacılık kapasitesine sahip olmaya bir adım daha yaklaştırıyor.

TB3’ün Anadolu’dan iniş ve kalkış yapabilme yeteneğinin başarılı bir şekilde gösterilmesiyle, Türkiye'nin operasyonel bir ‘insansız hava aracı taşıyıcı’sına sahip olma yolunda ilerlediği kesin gibi görünüyor.

İNGİLTERE BASINI: TÜRKİYE HAVACILIK TARİHİNE GEÇTİ

İngiltere'de küresel havacılık sistemlerinin yenilikleri ve öncülerini bir araya getiren Aerospace Global News, Türkiye ve bayraktar TB^'ten övgüyle bahsetti.

"Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, Kısa Güverte Gemisinden Başarılı İlk Kalkış ve İnişi Gerçekleştirdi" manşeti ile yerli ve milli iHA'mızı paylaşan Aerospace Global News, "Türkiye ve TB3 havacılık tarihine geçti" ifadelerini kullandı.

Daha önce Kore'nin de kısa güverte gemisinden kalkış yaptığını ancak inişte başarılı olamadığını belirten İngiltere asıllı gazete, TB3'ün bu konuda başarısına dikkat çekti.

FRANSA BASINI: "TARİHTE BİR DÖNÜM NOKTASI"

Milyonlarca takipçisi bulunan Fransa merkezli gazete Naval News, Bayraktar TB3 İHA için "Türkiye havacılık tarihinde bir ilki başardı" başlığını attı.

Türkiye'nin tarihe geçen yeni başarısından bahseden gazete, şu cümlelere yer verdi:

Baykar tarafından yerli olarak geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı İHA, kısa güverte gemilerinden kalkış ve iniş testlerini başarıyla tamamlayarak havacılık tarihinde çığır açan bir başarıya imza attı.

Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi kısa güverte gemilerinden kalkış yapabilen ve iniş yapabilen ilk silahlı insansız hava aracı oldu.

TB3'ün tarihi bir uçuşa imza attığını belirten Naval News, Baykar tarafınan geliştirilen KIZILELMA ve AKINCI gibi insansız hava araçlarının başarılarına da değinerek, Türkiye'nin savunma sanayiindeki sarsılmaz yerine de dikkat çekti.