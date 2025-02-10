İHA
Türkiye, savunma sanayii alanında adından bir kez daha söz ettirdi..
Savunma sanayiindeki yenilikçi teknolojilerle dünya çapında çok konuşulan Türkiye, bu kapsamda yeni bir başarıya daha imza attı.
111'İNCİ TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ
BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktar TB3 PT-1'in 111'inci Sistem Tanımlama ve Performans testini başarıyla tamamladığı kaydedildi.
Böylelikle Bayraktar TB3 PT-1, 910 saat uçuş süresine ulaştı.
"TEST UÇUŞU, SİSTEM TANIMLAMA VE PERFORMANS TESTİ"
X platformu üzerinden yapılan paylaşımda, test görüntülerine yer verildi.
Ayrıca görüntülere şu ifadeler not düşüldü:
BayraktarTB3 PT-1 111. Test Uçuşu, Sistem Tanımlama ve Performans Testi. Toplam Uçuş Saati: 910 Saat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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