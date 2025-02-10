Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye, savunma sanayii alanında adından bir kez daha söz ettirdi..

Savunma sanayiindeki yenilikçi teknolojilerle dünya çapında çok konuşulan Türkiye, bu kapsamda yeni bir başarıya daha imza attı.

111'İNCİ TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktar TB3 PT-1'in 111'inci Sistem Tanımlama ve Performans testini başarıyla tamamladığı kaydedildi.

Böylelikle Bayraktar TB3 PT-1, 910 saat uçuş süresine ulaştı.

"TEST UÇUŞU, SİSTEM TANIMLAMA VE PERFORMANS TESTİ"

X platformu üzerinden yapılan paylaşımda, test görüntülerine yer verildi.

Ayrıca görüntülere şu ifadeler not düşüldü: