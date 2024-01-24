Bayraktar TB3 SİHA'nın yurt dışındaki ilk durağı BAE oldu Bayraktar TB3 SİHA için iş geliştirme faaliyetleri sürdürüyor. Baykar SİHA ailesinin yeni rekortmeni Bayraktar TB3, yurt dışında ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde sahneye çıktı.

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ensonhaber.com

Türkiye, savunma sanayisinde giriştiği büyük çalışmalarla gururlandırmaya devam ediyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

Bu durum sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırmasına katkı veriyor.

Bayraktar TB3'ün ilk yurt dışı durağı BAE

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün ilk yurt dışı durağı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

SavunmaSanayiST'nin özel haberine göre BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen UMEX 2024 Uluslararası İnsansız Sistemleri Etkinliği ve Konferansı'nda Bayraktar TB3 SİHA da sergilendi.

BAE, daha önce de Baykar'dan Bayraktar TB2 SİHA ile AKINCI TİHA tedarik etmek amacıyla sözleşme imzalamıştı.

İhracata ciddi katkısı var

Baykar'ın açtığı ihracat kapısı başta ASELSAN ve Roketsan olmak üzere birçok savunma sanayi firmasına da ciddi olumlu yansımalara vesile oldu.

ASELSAN ve Roketsan, çeşitli İHA faydalı yüklerinin BAE'ye ihracatı amacıyla sözleşmeler imzaladı.

BAE'nin kısa pistli kara veya deniz platformlarına iniş ve kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 SİHA'ya da yoğun ilgi gösterdiği biliniyor.

Gökyüzünde 5 bin 700 kilometre

Baykar SİHA ailesinin yeni rekortmeni Bayraktar TB3, 32 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 5 bin 700 kilometre mesafe kat etti.

Orta irtifadaki sistem performansının ölçüldüğü 12'nci uçuş testinde de 12 saat havada kalan Bayraktar TB3, böylece kendi rekorunu da kırmış oldu.