Bayraktar TB3'ten yerli motor ile rekor irtifa Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. Yerli motor ile 33.000 feet irtifaya çıkarak rekor kıran Bayraktar TB3'ün toplam uçuş süresi de 327 saate ulaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye, savunma sanayiinin göz bebeklerinden olan insansız hava aracı teknolojisinde attığı adımlar ile tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı bir testi daha başarıyla tamamlayarak rekor kırdı.

Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, Bayraktar TB3'ün yüksek irtifa sistem tanımlama ve performans uçuş testini başarıyla tamamladığı ve toplam uçuş süresinin 327 saate ulaştığı ifade edildi.

Yerli motorla en yüksek irtifa

Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 33.000 feet irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı.

TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, gerçekleştirilen yüksek irtifa uçuş testi sırasında yerli bir motorla şimdiye kadar çıkılan en yüksek irtifaya ulaştı.

Bayraktar TB3 SİHA yerli motorla kırdığı irtifa rekoru ile Türk havacılık tarihine önemli bir imza attı.

Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.

TB3, kısa pistli gemilerden kalkış-iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk SİHA

Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk SİHA olacak.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki İHA'lar açısından da önemli bir yenilik olacak.