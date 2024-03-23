Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi havalandı: İlk uçuş başarılı Baykar tarafından geliştirilen yerli üretim Bayraktar TB3'ün 2. prototipi ilk uçuşunu başarı ile tamamladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye, insansız hava aracı ve silahlı insansız hava teknolojilerinde hız kesmeden ilerlemeye devam ediyor.

Savunma sanayiindeki gelişim, dünya çapında Türkiye'nin gücüne güç katıyor.

Geçtiğimiz günlerde savunma teknolojisinin önemli ürünlerinden biri olan Bayraktar TB3, gökyüzünde 23. kez havalanarak uçuşunu başarı ile tamamladı.

İlk uçuş başarı ile sonuçlandı

Son olarak TB3'ün 2. prototipinin ilk uçuş denemesi gerçekleşti.

TB3'ün başarılı uçuşunu Baykar Yönetim Kurulu Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Türk Havacılığının Altın Çağı" notunu düşerek, 2.Prototip İlk Uçuş Testinin başarı ile sonuçlandığını belirtti.