Bayraktar'dan Kanada'ya SİHA mesajı

Türkiye'ye ambargo kararı alan Kanada'ya Haluk Bayraktar, SİHA'ların tüm parçalarının yerli olacağını belirterek "Şimdi hedef kalan %7" dedi.

Kanada merkezli Bombardier Recreational Products şirketi, Dağlık Karabağ'da Türk yapımı insansız hava araçlarında kendi motorlarının kullanıldığı iddialarının ardından "Motorları amaçları dışında kullanan ülkelere sevkiyatı askıya aldık" açıklaması yaptı.

BAYRAKTAR'DAN NET MESAJ

Kanadalı şirketin bu açıklamasının ardından, Türkiye'de İHA ve SİHA yapımındaki öncü rolüyle bilinen Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan açıklama geldi.

Bayraktar sosyal medyadan paylaştığı mesajında Kanada'ya da cevap olacak şekilde şu ifadeleri kullandı:

"Sadece 10 yıl önce ABD Senatosu Predator SİHA'yı parasıyla bile vermedi.

Bugün %93 yerlilik ve HİÇBİR KRİTİK PARÇADA BAĞIMLI OLMAKSIZIN dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz.

Şimdi hedef kalan %7...

Durmak yok!"