Bayram için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin mutluluğu

AA

Avrupa'da yaşayan Türkler, uzun ve yorucu yolculuğun ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Bayrama Türkiye'de kavuşan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Avusturya'dan gelen Abbas Ünal, yurda giriş yapınca duygulandığını söyledi.

Ünal, şöyle konuştu:

Sıla hasretine hiç dayanamıyoruz. Vatana gelip Türk bayrağını gördüğümüzde yorgunluk bitiyor. Sınırdan geçip cami minarelerini ve bayrağı görünce uykudan uyanmış gibi oluyor. Bizim milletimiz gibi bir millet dünyada yok. Bayrama da eriştiğim için mutluyum. Mezar ziyaretleri yapacağım, kurbanımızı keseceğiz ve yakınlarımızla bir araya geleceğiz. Çok mutluyuz. Bayramı Türkiye'de kutlamak çok güzel. Yurt dışında bayram olmuyor.