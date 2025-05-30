Bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor

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Kurban Bayramı'na az bir süre kala, emeklileri sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Emekli bayram ikramiyeleri, yarından itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ilgili önemli bir açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

57,4 MİLYAR TL TUTARINDA İKRAMİYE ÖDEMESİ

Bakan Işıkhan'ın duyurusuna göre, emekli ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

İKRAMİYELERİN HESAPLARA YATIRILMA TARİHLERİ

Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin yüzünü güldürecek ikramiye ödemelerinin 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını belirtti.

Ödemeler, emeklilerin bağlı olduğu kuruma göre farklı günlerde yapılacak. İşte kurum bazında emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri:

- 4 (b) (Bağ-Kur) Kapsamında Gelir/Aylık Alanlar: 31 Mayıs Cumartesi



- 4 (c) (Emekli Sandığı) Kapsamında Aylık Alanlar: 1 Haziran Pazar



- 4 (a) (SSK) Kapsamında Gelir/Aylık Alanlar: 2 Haziran Pazartesi, 3 Haziran Salı ve 4 Haziran Çarşamba

VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİLERE MESAJ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamasında emeklilere yönelik iyi dileklerini de ileterek, "Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

2018'de her bayram için 1.000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1.100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, 2025 yılı için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.