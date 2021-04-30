Bayram namazı kılınacak mı? Camilerde Ramazan Bayramı namazı hazırlığı..

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayram namazı kılınacak mı sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Peki bayram namazı kılınacak mı? İşte yanıtı..

Tam kapanma sürecinde camiler ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Cuma namazlarına dair yapılan açıklamanın ardından kapanma sürecine denk gelen bayram namazı da merak konusu olmuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki bayram namazı kılınacak mı? Ramazan Bayramı namazı camilerde mi kılınacak? İşte detaylar..

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kanal 7'de yayımlanan "Prof. Dr. Mustafa Karataş'la Sahur Vakti" programına video konferans yoluyla katıldı.

Erbaş, programda koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

“HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ”

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."