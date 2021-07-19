Bayram namazı saat kaçta? 2021 İl il Kurban Bayramı namaz saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir...

Müslüman alemi, Kurban Bayramı'nın gelişi ile birlikte il il bayram namazı saatleri hakkında araştırmalarına başladı. Peki Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte 2021 il il bayram namazı saatleri...

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala, ''Bayram namazı kaçta kılınacak?'' sorusu Müslüman aleminin gündemindeki yerini aldı.

İbadetlerini şehirlerindeki bayram namazı saati bilgisine göre yapacak olan vatandaşlar, internet üzerinden Kurban Bayramı namaz saatleri hakkında araştırmalarına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden il il bayram namazı saat bilgisini paylaştı. Böylece Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala milyonlarca kişinin merak ettiği ''Bayram namazı saat kaçta?'' sorusu yanıt buldu.

Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bayram namazı saat bilgisi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, 20 Temmuz Salı günü eda edilecek olan bayram namazı vakitleri şöyle;