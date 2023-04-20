Bayram namazı saati yayınlandı! İl il bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Ramazan Bayramı namazı saatlerini açıkladı. Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de ise 06.59'da kılınacak.

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Yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü...

Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 21 Nisan 2023 Cuma günü olarak idrak ediliyor.

Yurt genelinde bayram için hummalı hazırlıklar yapılırken, bir yandan milyonlarca vatandaş da namaz saatlerini araştırmaya başladı.

İl il bayram namazı saatleri

Buna göre Ramazan Bayramı namazı Ankara: 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59'da kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.27,

Adıyaman: 06.15,

Afyonkarahisar: 06.45,

Ağrı: 05.54,

Aksaray: 06.31,

Amasya: 06.22,

Antalya: 06.46,

Ardahan: 05.54,

Artvin: 05.57,

Aydın: 06.56,

Balıkesir: 06.55,

Bartın: 06.35,

Batman: 06.03,

Bayburt: 06.05,

Bilecik: 06.46,

Bingöl: 06.05,

Bitlis: 05.59,

Bolu: 06.39,

Burdur: 06.47,

Bursa: 06.49,

Çanakkale: 07.00,

Çankırı: 06.31,

Çorum: 06.25,

Denizli: 06.52,

Diyarbakır: 06.07,

Düzce: 06.40,

Edirne: 06.58,

Elazığ: 06.10,

Erzincan: 06.08,

Erzurum: 06.01,

Eskişehir: 06.44,

Gaziantep: 06.19,

Giresun: 06.11,

Gümüşhane: 06.07,

Hakkari: 05.53,

Hatay: 06.25,

Iğdır: 05.50,

Isparta: 06.46,

Kahramanmaraş: 06.20,

Karabük: 06.34,

Karaman: 06.36,

Kars: 05.53,

Kastamonu: 06.29,

Kayseri: 06.25,

Kilis: 06.21,

Kırıkkale: 06.32,

Kırklareli: 06.55,

Kırşehir: 06.30,

Kocaeli: 06.45,

Konya: 06.38,

Kütahya: 06.46,

Malatya: 06.14,

Manisa: 06.57,

Mardin: 06.05,

Mersin: 06.30,

Muğla: 06.55,

Muş: 06.01,

Nevşehir: 06.28,

Niğde: 06.29,

Ordu: 06.13,

Osmaniye: 06.24,

Rize: 06.03,

Sakarya: 06.43,

Samsun: 06.19,

Şanlıurfa: 06.13,

Siirt: 06.00,

Sinop: 06.23,

Şırnak: 05.58,

Sivas: 06.18,

Tekirdağ: 06.55,

Tokat: 06.19,

Trabzon: 06.06,

Tunceli: 06.08,

Uşak: 06.49,

Van: 05.54,

Yalova: 06.48,

Yozgat: 06.27,

Zonguldak: 06.37.

Öte yandan bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.