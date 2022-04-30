Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi

81 ilde helikopter destekli güvenlik ve trafik denetimleri yapıldı. Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların emniyetli şekilde seyahat edebilmeleri için tedbirler alındı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi, trafikte denetimler yoğunlaştırıldı.

Hem karadan hem de havadan yapılan denetimlerde tehlike arz eden sürücüler belirlendi.

Sürücülere emniyet kemeri takmalarını konusunda sık sık uyarılar yapılırken, kuralları ihlal edenlere de cezai işlem uygulandı.

Havadan denetimden cezalar geldi

Özellikle helikopterle yapılan denetimlerde ekiplerin gözünden ne bekleme yapan ne de makas atan sürücüler kaçmadı.

AA’nın haberine göre cep telefonu kullanan ve kemer takmayanlar da tespit edildi, cezaları ellerine tutuşturuldu.

Otobüslerde denetim

Yolcu otobüslerinde de sıkı denetim vardı.

Araç muayenesi, kimlik ve hız limiti bu denetimlerde daha da etkin bir şekilde kontrol edildi.

‘Uykusuz araç kullanmayın’

Tedbirlerin alındığı yollarda amaç trafik kazalarını önlemek ve can kayıplarının önüne geçmek.

Buna göre yetkililer, sürücülerin uykusuz halde yola çıkmamalarını özellikle istedi.

Bayram öncesi havadan trafik denetimi VİDEO