Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
579.088
-0.90%
BTXN Coin
19.30
-6.89%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C
    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi

    81 ilde helikopter destekli güvenlik ve trafik denetimleri yapıldı. Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların emniyetli şekilde seyahat edebilmeleri için tedbirler alındı.
    • 30.04.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 16:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi, trafikte denetimler yoğunlaştırıldı.

    Hem karadan hem de havadan yapılan denetimlerde tehlike arz eden sürücüler belirlendi.

    Sürücülere emniyet kemeri takmalarını konusunda sık sık uyarılar yapılırken, kuralları ihlal edenlere de cezai işlem uygulandı.

    Havadan denetimden cezalar geldi

    Özellikle helikopterle yapılan denetimlerde ekiplerin gözünden ne bekleme yapan ne de makas atan sürücüler kaçmadı.

    AA’nın haberine göre cep telefonu kullanan ve kemer takmayanlar da tespit edildi, cezaları ellerine tutuşturuldu.

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi #1

    Otobüslerde denetim

    Yolcu otobüslerinde de sıkı denetim vardı.

    Araç muayenesi, kimlik ve hız limiti bu denetimlerde daha da etkin bir şekilde kontrol edildi.

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi #2

    ‘Uykusuz araç kullanmayın’

    Tedbirlerin alındığı yollarda amaç trafik kazalarını önlemek ve can kayıplarının önüne geçmek.

    Buna göre yetkililer, sürücülerin uykusuz halde yola çıkmamalarını özellikle istedi.

    Bayram öncesi havadan trafik denetimi VİDEO

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi #3

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi #4

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi #5

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi #6

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi #7

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi #8

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi #9

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi #10

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi #11

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi #12

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi #13

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi #14

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi #15


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    YHT Garı'nda trenler tam kapasite çalışıyor
    Gündem

    YHT Garı'nda trenler tam kapasite çalışıyor

    30 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    30 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir