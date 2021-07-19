Bayram öncesi Kabe'nin örtüsü değişti

Kabe'nin örtüsünü değiştirme çalışmaları bu gece tamamlandı.

Suudi Arabistan'da ikamet eden hacı adayları sıkı önlemler altında hac ibadetini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Hacı adayları sosyal mesafeye uyarak Kabe'de ilk tavaflarını yaptıktan sonra Mekke'ye yaklaşık beş kilometre uzaklıktaki Mina'ya geçti.

KİSVE-İ ŞERİF DEĞİŞTİRİLDİ

Geceyi Mina'daki steril çadırlarda geçirecek olan hacı adayları, bugün arafat vakfesini gerçekleştirecek. Hac ibadeti devam ederken her yıl olduğu gibi Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif"i 200 işçi ile değiştirdi.

ÖRTÜNÜN ÜZERİNDE ÇEŞİTLİ AYETLER BULUNUYOR

Mekke'de 200 işçinin emeğiyle yaklaşık 670 kilogrem saf ipek ile 120 kilogram altın, 100 kilogram gümüş kullanılarak hazırlanan yeni Kabe örtüsünün üzerinde çeşitli ayet ve dualar bulunuyor.

Saf ipekten yapıldığı belirtilen Kabe örtüsünün, Kral Abdulaziz Kisve-i Şerif Kompleksi'nde üretildiği ifade edildi.



