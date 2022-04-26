Bayram öncesi Kapadokya otelleri yüzde 85 doldu

Ramazan Bayramı'nı tatil yaparak değerlendirmek isteyenler rotalarını Kapadokya'ya çevirdi. Turizm kentinde otel doluluk oranları şimdiden yüzde 85'i buldu.

Turizm cenneti Türkiye'nin her sene turis akınına uğrayan doğal güzelliği Kapadokya'ya Ramazan Bayramı öncesi yoğun talep var.

Bayram öncesi rezervasyon hareketliliği yaşayan Kapadokya'da otel doluluk oranı ise yüzde 85'leri buldu.

"İşletmeler için can suyu oldu"

Talepten memnun olduklarını dile getiren KAPTİD Başkanı Ölmez, "Kapadokya'da bayram hareketliliği başladı. Otellerde doluluk oranları yüzde 80-85’e ulaştı. Bu bizim için sezon öncesi iyi bir haber. İşletmeler için de can suyu oldu. Bayram denilince özellikle iç pazarda bir hareketlenme yaşanıyor.





"Büyükşehirlerden ciddi ilgi var"

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden bölgeye ciddi bir ilgi var. İç pazar zaten Kapadokya için çok değerli. Bölgedeki işletmecilerde iç pazarın ne denli önemli olduğunun farkında olarak misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için çaba harcıyorlar” şeklinde aktardı.

"Güney Amerika ağırlıklı misafirlerimiz var"

Otel işletmecisi Numan Atak ise "Rezervasyonları haftalar öncesinde gelmeye başladı. Göreme’de doluluk oranında ciddi artış var. 1 Mayıs’tan itibaren Kapadokya bölgesi 1 haftalık süreçte yoğun geçeceğe benziyor. Yabancı turistlerde ağırlıklı olarak son günlerde Güney Amerika ağırlıklı misafirlerimiz var. ABD'li ve Avrupalı misafirlerimiz var. Bu arada Körfez ülkelerinden de turist bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





























