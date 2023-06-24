Bayram öncesi lastik değişimini son güne bırakanlar oto sanayicilere fazla mesai yaptırdı Kurban Bayramı ve tatili süresince şehirler arası yolculuk yapacak sürücüler, oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

AA

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar hazırlıklara başladı.

Şehir dışına çıkacak sürücüler, otomobillerini uzun yol öncesi bakıma getirdi.

Kurban Bayramı ve tatiline kısa süre kala araçlarına yaz lastiği taktırmak isteyen ve kontrol amaçlı gelen sürücüler de Ankara'daki lastikçilerde hareketlilik oluşturdu.

Ciddi yoğunluk yaşandı

Oto Lastik İşletmecisi Harun Karakaş, yola çıkmaya hazırlanan sürücülerin işlemlerini son güne bırakması nedeniyle ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını kaydetti.

Karakaş, hazırlıklar son güne bırakıldığı için tedarikte de sorunlar yaşanabildiğini aktardı.

İşletmelerine gelen vatandaşların çoğunluğunun henüz kışlık lastiğini değiştirmemiş olduğunu vurgulayan Karakaş, yaz aylarında kış lastiği kullanmanın dezavantajlarını anlattı.

"Yedek lastiği olan araçlarımızın da havasına bakılması gerekiyor"

Sürücülerin seyahatlerinden önce lastiklerini kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, "Yedek lastiği olan araçlarımızın da havasına bakılması gerekiyor. Zamanla lastikler hava kaçırıyor, lastiğin patlaması gibi durumlarda yedek lastik de inikse yolda kalınıyor." dedi.

Bazı sürücülerin ekonomik nedenlerle ikinci el lastiklere yönelebildiğini ifade eden Karakaş, "Lastikler üretim tarihi, diş derinliği ve tabanları kontrol edilerek alınmalı." diye konuştu.

Karakaş, sürüş güvenliği için aldıkları tedbirlerin lastik değişiminden ibaret olmadığını belirterek, "Ön takımı, bijonları, rot ayarları ve tabii ki de lastiklerin de dişleri kesinlikle kontrol edilmeli." ifadesini kullandı.

"Çok sayıda kişi son güne kaldı"

İşletmeye oto lastik değişimi için gelen müşterilerden Özkan Uçkan, Kurban Bayramı için bu akşam Muğla'ya yola çıkacaklarını söyledi.

Uçkan, "Kış lastiğini değiştirmek için biraz geç kaldık. Aslında gecikmemizin de sebebi var, Ankara'da olumsuz hava şartları uzun sürdü. Yer yer yağışlar oldu, biz de güvenlik açısından lastikleri değiştirmemeyi tercih ettik." şeklinde konuştu.