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Bayram öncesi Muğla’da tatilci yoğunluğu başladı

Bayram öncesi Muğla’da tatilci yoğunluğu başladı Türkiye’nin turizm merkezlerinden olan Muğla’da Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil edilmesinin ardından trafik yoğunluğu başladı. Muğla’da trafik ekipleri ile asayiş ekipleri kazaları önlemek amacı ile vatandaşlara uyarıda bulundular.