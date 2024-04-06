İHA

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi de Muğla.

Şehirde her bayramda görmeye alışık olduğumu tatil yoğunluğu yine gözlemlendi.

Hal böyle olunca kent girişinde trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Tatil yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 70’lik orana ulaşması bekleniyor.

Ekipler sürücüleri uyardı

Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması da (GBT) yapıldı.

İşte Muğla'dan Ramazan Bayramı yoğunluğu...

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)