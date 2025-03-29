Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Muğla'ya gelerek Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için yola çıkanlar, kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Menteşe uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ile yolculara çikolata ikram edip trafik kurallarına uymayı içeren broşür dağıttı, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, sürücülere emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki etkisi konularında bilgilendirme yaptı.

İL GENELİNDE EKİPLER GÖREVDE

Öte yandan bayram tatili boyunca il genelinde emniyetten 11 bin 520, jandarmadan 10 bin 982, Sahil Güvenlik'ten 297 olmak üzere toplam 22 bin 799 personel görev yapacak. Güvenli trafik akışı için ise 1041 ekip ve 2 bin 681 personel görevlendirildi.