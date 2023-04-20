Bayram öncesi şehitliklerde hüzünlü ziyaret Bayram öncesinde şehit yakınlarının hüzünlü kabristan ziyaretinde güvenlik güçleri aileleri yalnız bırakmadı. Türkiye genelinde kabristanlarda hem hüzün hem gurur hakim.

AA

İslam alemi Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor.

Bir aydır Ramazan'la bereketlenen Türkiye yarın bayrama kavuşuyor.

Bayram öncesinde ise her yerde coşku ve sevinç hakim değil.

Türkiye'nin toprağa düşmüş vatan evlatları bu bayram öncesinde de unutulmadı.

Türkiye genelinde şehitliklerde hüzün hakimdi.

Bayram öncesinde arife günü şehitliklere giden şehit yakınları, hem temizlik yaptı hem de Kur'an-ı Kerim okuyarak şehit ruhalarına hediye etti.

Şehit yakınlarının hüzünlü kabristan ziyaretinde güvenlik güçleri de onaları yalnız bırakmadı.

Türkiye genelinde hemen her ilde aynı manzara hakim.

Polisler şehit yakınlarına eşlik etti

İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ekipler, şehit meslektaşlarının mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Mezarları gül suyuyla yıkayan ekipler, şehit çocuklarının kabirlerine gelen ailelere de eşlik etti.

Bingöl'de 2016'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Hasan Koçer'in annesi Selma Koçer de oğlunun kabrini ziyaret etti.

Polisler de şehit annesini teskin ederek bayramını kutladı.

Ankara'da Cebeci Asri Şehitliği ziyareti

Şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde Cebeci Asri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitliğe sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu. Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyarbakır'da 2016 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, oğlunun şehadet haberini aldığından bu yana zamanın geçmediğini söyledi.

Evinin şehitliğin tam karşısında olduğunu belirten Daşdemir, "Önceden İstanbul'da yaşıyordum, gelinim eşinin Ankara'ya defnedilmesini isteyince tası tarağı toplayıp Ankara'ya taşındım. Bu dünyada komşuyuz, inşallah ebediyette de komşu oluruz. Gece gündüz kalkar, camdan dışarı bakar, oğlumla konuşurum. Her gün kabrini ziyaret ederim ama zaman geçmiyor." diye konuştu.

Oğlunun, şehit olduğunda 11 aylık evli, gelinin ise 2 aylık hamile olduğunu belirten Daşdemir, "6 yaşında torunum var. Sürekli babasını anlatıyoruz, resim yapıp babasının kabrine getiriyor, çiçeklerini suluyor. 'Benim babam kahraman asker.' diyor. Oğlum, kızına çok büyük onur, gurur, şeref bıraktı." dedi.

"Bazen Selçuk'un kokusu burnuma geliyor"

Evlat acısının tarifsiz bir acı olduğunu dile getiren Daşdemir, oğlunun şehit olmayı çok istediğini anlattı.

Oğlunun şehit olacağının içine doğduğunu söyleyen Daşdemir, "Şehadet haberini aldığımda ellerimi açıp 'Rabbim sana hamdolsun.' diye dua ettim. Rabbim nasip etti, vatan sağ olsun. Onların sayesinde biz bu topraklarda rahat rahat gezebiliyoruz." dedi.

Kendileri için bayram kavramının kalmadığını dile getiren Daşdemir, şunları kaydetti:

"Bazen Selçuk'un kokusu burnuma geliyor, kafamı duvarlara vurmak istiyorum. Kızı için bütün eşyalarını saklıyorum hatta özel bir oda da yaptım. En ufak karaladığı not parçasından üzerinden çıkardığı son kıyafetine, son namaz kıldığı seccadeye kadar. Babasının el yazısını görsün istiyorum. Müze gibi yaptım orayı. Elimden gelse bütün her yere Selçuk Paker yazacağım."

"Çok zor, 30 sene geçti ama beni deldi de geçti"

Mardin'de 1993 yılında şehit olan Jandarma Er Zeki Özbek'in annesi Pembe Özbek, oğlunun şehit olduğunda 5 aylık evli olduğunu belirtti.

Evlat acısının hiçbir şeye benzemediğini söyleyen Özbek, "Eşimi de kaybettim ama oğlum hepsini bastırdı geçti. Çok zor, 30 sene geçti ama beni deldi de geçti. Oğlum şehit olduktan sonra 8 ameliyat geçirdim. Oğlum bayramda benim yanıma gelecekti elimi öpmeye ama o gelemedi. Geldim oğlumun mezar taşını öptüm. Elimden geldiğince ziyaret etmeye çalışırım ama her bayram kesin buradayım. Jandarma Genel Komutanlığından askerler beni oğluma getirdi." diye konuştu.

Şehitlikte, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından anma programı düzenledi. Vakıf görevlileri Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra kabirlere karanfil bıraktı.

“Gururluyuz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı'nda ve Antalya Garnizon Şehitliği'nde de Ramazan Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Vatandaşlar ve şehit aileleri, Ramazan ayının son günü mezarlığa gelerek dua etti. Mezarlık dışındaki çiçekçilerden çiçek alan vatandaşlar hem mezarların bakımını yaptı hem de dua etti. Vatandaşlar için Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri, mezarlık girişinde çiçek fidesi dağıtıp, bisküvi, su ve şeker ikram etti.

Ayrıca mezarlık girişinden bir şehir içi toplu ulaşım aracı da Kurşunlu Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşlara hizmet verdi. Mezarlıklar içerisine kurulan hoparlör sisteminden ise Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehitlikte dua eden Nazmi Can, akrabasının Karaman Şehitliği’nde olduğunu belirterek, “Ama biz hepimiz şehit yakınıyız. Sadece bayramlarda değil şehitler her zaman hatırlanmalıdır. Şehitlerimiz bizim için canlarını feda etti. Acıyı yaşayan bilir, onları unutmamalıyız” dedi.

Şehit babası Veli Korkut, 11 yıldır aynı acıyı yaşadıklarını belirterek, “Bayram bizim için buruk geçiyor. Her yıl oğlumsuz bir bayram geçiriyoruz. Bizim için sözün bittiği yer. Şehit olduğu için gurur duyuyoruz. Bayrak için, bu devlet için şehit oldu. gururluyuz. Bayramımız buruk olsa da şehit olma gururu bizi yaşatıyor” diye konuştu.

"2004 yılında çocuğum Tunceli'de şehit oldu"

Bursa'da şehit yakınları Ramazan Bayramı öncesi Pınarbaşı Şehitliği'ne akın etti. Aileler yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, Bursa İl Jandarma Komutanlığı da ailelerin acısını paylaştı.

Şehit aileleri kabir mermerlerini yıkayıp, çiçekleri suladı. Şehitlerin kabirleri üzerine bırakılan şekerler ise dikkat çekti.

Şehit babası Emrullah Atasever, "2004 yılında çocuğum Tunceli'de şehit oldu. Her bayram arifesinde ve bayram günü kabristanlığa geliyoruz. Rabbim bütün milletimize hayırlı bayramlar nasip etsin. Bu ülke için muhakkak bedel ödenmesi lazım.

Dünyanın dört bir yanında Osmanlı 600 sene bedel ödemiş, şehitler vermiş, vatan sahibi olmuştur. Bizim de yavrularımız bu vatan için can feda etmiştir. Onun için vatanımıza sahip olacağız. İnşallah bir gün şehitlik bizlere de nasip olur. Vefa borçlarını ödemek için şu an buradayız. Dört bir yanımızda Türk düşmanlığı var. Zor günler yaşıyoruz. Ordumuzu, milletimizi, güvenlik güçlerimizi rabbim korusun" dedi.