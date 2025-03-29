Bayram öncesi şehitliklerde hüzünlü ziyaret

AA

İslam alemi Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor.

Bir aydır Ramazan'la bereketlenen Türkiye, yarın bayrama kavuşuyor.

Bayram öncesinde ise her yerde coşku ve sevinç hakim değil.

ARİFE GÜNÜ ŞEHİTLİKLERE ZİYARET

Türkiye'nin toprağa düşmüş vatan evlatları, bu bayram öncesinde de unutulmadı.

Bayram öncesinde arife günü şehitliklere giden şehit yakınları, hem temizlik yaptı hem de Kur'an-ı Kerim okuyarak şehit ruhlarına hediye etti.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE GELDİLER

Şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Cebeci Askeri Şehitliği ve Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ne geldi.

Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyan ziyaretçiler, şehitler için dua etti, etrafını temizledikleri mezarlara su döktü.

DUA EDİLDİ

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca şehitliklerde düzenlenen programlarda ise Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı, çocuklara hediye ve bayram harçlığı verildi.

Vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar, şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere herkesin bayramını kutladı.

"ARİFE GÜNLERİ BERABER OLUYORUZ"

Şehit aileleri için bayramın buruk geçtiğini belirten Aylar, şunları kaydetti:

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak kahraman şehit ailelerimizi, fedakar annelerimizi, babalarımızı ve çocuklarımızı yalnız bırakmamak adına arife günlerinde beraber oluyoruz. Mezarlara karanfiller bırakıyoruz. Şehit çocuklarımıza harçlıkları takdim ediyoruz. Oyuncaklar veriyoruz. Onlara babalarının birer kahraman olduğunu hissetmelerini sağlamaya gayret ediyoruz.

"HER BAYRAM DEĞİL HER GÜN GELİYORUM"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2018'de şehit olan Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin annesi Ayfer Dökmeci, oğlundan ayrı geçireceği 11'inci bayram olduğunu söyledi.

Bayramı çok buruk geçirdiklerini aktaran Dökmeci, "Yeri çok güzel ondan mutluyuz ama bayramlarda çok üzgün oluyoruz. Her bayram değil her gün geliyorum. Buraya gelince sanki yavrumla konuşuyorum, o benim geldiğimi hissediyor, çok mutlu geliyorum. Hiç bayramların gelmesini isteyemiyorum çünkü çok üzgünüm." diye konuştu.