Bayram öncesi sürücüleri üzen haber: LPG'ye zam geliyor Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından LPG (otogaz) grubunda 26 Haziran Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 66 kuruş zam bekleniyor.

ensonhaber.com Akaryakıt fiyatları dövizdeki hareketlilik nedeniyle dalgalanmalar devam ediyor. Merkez Bankası faiz kararının ardından dolar/TL kurunda yaşanan yüzde 6,5’luk artış akaryakıta zam olarak yansıyacak. Buna göre, pazartesi gece yarısı otogaz fiyatlarına zam gelecek. Peş peşe zamlar gelmişti Haziran ayının başından bu yana motorin ile benzin fiyatlarında peş peşe artışlar görülmüştü. Mazot fiyatı toplamda ay başından bu yana 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL arttı. Böylece akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine yükseldi. LPG'ye 66 kuruşluk zam Dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatları da 66 kuruş zamlanacak. Güncel akaryakıt fiyatları 17 Haziran 2023 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: İstanbul Motorin: 23.87 TL Benzin: 24.04 TL LPG (Otogaz): 10.59 TL Ankara Motorin: 24.28 TL Benzin: 24.48 TL LPG (Otogaz): 10.77 TL İzmir Motorin: 24.36 TL Benzin: 24.47 TL LPG (Otogaz): 10.66 TL