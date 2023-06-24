Bayram öncesi sürücüleri üzen haber: LPG'ye zam geliyor

Akaryakıt fiyatları dövizdeki hareketlilik nedeniyle dalgalanmalar devam ediyor.
Merkez Bankası faiz kararının ardından dolar/TL kurunda yaşanan yüzde 6,5’luk artış akaryakıta zam olarak yansıyacak.
Buna göre, pazartesi gece yarısı otogaz fiyatlarına zam gelecek.
Peş peşe zamlar gelmişti
Haziran ayının başından bu yana motorin ile benzin fiyatlarında peş peşe artışlar görülmüştü.
Mazot fiyatı toplamda ay başından bu yana 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL arttı.
Böylece akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine yükseldi.
LPG'ye 66 kuruşluk zam
Dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatları da 66 kuruş zamlanacak.
Güncel akaryakıt fiyatları
17 Haziran 2023 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul
Motorin: 23.87 TL
Benzin: 24.04 TL
LPG (Otogaz): 10.59 TL
Ankara
Motorin: 24.28 TL
Benzin: 24.48 TL
LPG (Otogaz): 10.77 TL
İzmir
Motorin: 24.36 TL
Benzin: 24.47 TL
LPG (Otogaz): 10.66 TL