Bayram öncesi sürücüleri üzen haber: LPG'ye zam geliyor
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Akaryakıt fiyatları dövizdeki hareketlilik nedeniyle dalgalanmalar devam ediyor.

Merkez Bankası faiz kararının ardından dolar/TL kurunda yaşanan yüzde 6,5’luk artış akaryakıta zam olarak yansıyacak.

Buna göre, pazartesi gece yarısı otogaz fiyatlarına zam gelecek.

Peş peşe zamlar gelmişti

Haziran ayının başından bu yana motorin ile benzin fiyatlarında peş peşe artışlar görülmüştü.

Mazot fiyatı toplamda ay başından bu yana 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL arttı.

Böylece akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine yükseldi.

LPG'ye 66 kuruşluk zam

kurunda yaşanan artış nedeniyle 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren fiyatları da 66 kuruş zamlanacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

17 Haziran 2023 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul

Motorin: 23.87 TL

Benzin: 24.04 TL

LPG (Otogaz): 10.59 TL

Ankara

Motorin: 24.28 TL

Benzin: 24.48 TL

LPG (Otogaz): 10.77 TL

İzmir

Motorin: 24.36 TL

Benzin: 24.47 TL

LPG (Otogaz): 10.66 TL