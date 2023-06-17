Bayram öncesi sürücüleri üzen haber: Motorine zam geliyor Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından motorin grubunda 20 Haziran Salı gününden geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam bekleniyor.

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Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları, akaryakıt ücretlerinde değişime neden oluyor.

Bu nedenle özellikle Türkiye'de benzin, motorin ve LPG ücretleri bir iniyor, bir çıkıyor...

Brent petrolün varil fiyatı da haftanın son işlem gününde 76,31 dolardan işlem görmüştü.

Motorine 1 lira 64 kuruşluk zam

Dolar/TL tarafında hareketli günler yaşanırken sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 20 Haziran Salı günü itibariyle motorinin litre fiyatına 1.64 TL'lik yeni bir zam gelmesi bekleniyor.

Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

Güncel akaryakıt fiyatları

17 Haziran 2023 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul

Motorin: 22.18 TL

Benzin: 24.04 TL

Ankara

Motorin: 22.98 TL

Benzin: 24.45 TL

İzmir

Motorin: 22.72 TL

Benzin: 24.48 TL