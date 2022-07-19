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    Bayram sonrası Kuşadası'nda yoğunluk devam ediyor

    Tatil süresinde yazlık bölgelere yönelim artışı yaşandı. Otellerde doluluk oranı tam kapasiteyi bulurken, Kuşadası'ndaki yoğunluk bayram sonrasında da devam etti.
    • 19.07.2022 - 09:29
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    Bayram sonrası Kuşadası'nda yoğunluk devam ediyor

    Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde, vatandaşlar tatil beldelerine yöneldi.

    Bayram döneminde yoğunluk oldukça artarken, gidişte ve dönüş yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

    Bayram tatili dün sona ererken, Kuşadası'nda yoğunluk devam ediyor.

    Otel doluluk oranı yüzde 90

    Kaleiçi, sahil ve Marina’da bulunan mekanlarda yoğunluk sürerken, dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, su parkları ve otellerde doluluk oranları yüzde 90 seviyesinde devam ediyor.

    Bayram sonrası Kuşadası nda yoğunluk devam ediyor #1

    "Bayramda fiyatlar yükseldi, sonrasında da böyle devam eder"

    Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu üyesi Serdar Köroğlu, “Bayramı Kuşadası yoğun olarak geçirdi. Bu sezon erken rezervasyonlar yoğundu, rezervasyonlarla güzel doluluk yaşıyoruz. Bayramdan sonra da doluluk devam ediyor. Bayramda fiyatlar biraz yükseldi. Bayramdan sonra da fiyatlar böyle devam eder. Özellikle yerli turistlerde yoğunluk oldu ve okullar açılıncaya kadar bu doluluk devam eder. Antalya bölgesine giden Rus turistler de Kuşadası’nı tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

    "Bu değişim iyi olmuş"

    Tatil için Kuşadası’nı tercih eden Nuray Kuşçu, “Yıllar önce Kuşadası’na gelmiştim. Daha sonra Bodrum’a gitmeye başladım. Ama arkadaş çevrem ’Kuşadası’na gel çok değişti’ dedikten sonra bayram için geldim. Gerçekten çok değişmiş, bu değişim çok iyi olmuş” dedi.

    Bayram sonrası Kuşadası nda yoğunluk devam ediyor #2

    Bayram sonrası Kuşadası nda yoğunluk devam ediyor #3


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